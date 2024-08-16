Новый корпус физмат-лицея в Сергиевом Посаде откроется 1 сентября

Строительство нового корпуса физмат-лицея завершилось в Сергиевом Посаде. Сейчас рабочие проводят пусконаладочные работы и устанавливают оборудование. В Министерстве строительного комплекса Московской области уточнили, что образовательное учреждение откроется к началу учебного года.

Новый корпус рассчитан на 525 мест для детей с 5-го по 11 классы. Для ребят оборудовали 42 учебных кабинета, мастерские и лаборантские по физике, химии и биологии, ресурсные центры, кабинеты для дистанционных занятий, а также спортивный и актовый залы.

Прилегающую территорию благоустроили — ту появились футбольное поле, учебно-опытная зона и игровые площадки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.

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