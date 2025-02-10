От планетария до IT-зоны. Новый корпус лицея Сергиева Посада — альма-матер будущих ученых
Андрей Воробьев: планетарием и мастерскими оснастили лицей в Сергиевом Посаде
Планетарий, робототехника, астрономия, нейротехнологии и 3-D моделирование — это лишь часть того, что стало доступно в новом корпусе лицея в Сергиевом Посаде. Ребята учатся управлять БПЛА и создавать web-сайты, постигают основы финансовой аналитики, отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Физико-математический лицей в Сергиевом Посаде — на слуху, он один из лидеров в Подмосковье. С 1990 года располагался на улице Карла Маркса — в корпусе, построенном в конце XIX века.
Там занимались только 9-10-е классы, всего около 160 человек. Но прошедшей осенью открылся трехэтажный корпус в микрорайоне Семхоз. Он вмещает 525 ребят. При поступлении каждый ребенок проходит конкурсный отбор.
Сергиево-Посадский лицей всегда «звучал», но был очень небольшим — всего на 160 человек. Мы решили построить современную школу, где вы сегодня учитесь.
Андрей Воробьев
Глава Подмосковья поблагодарил педагогов за добросовестный труд высокого уровня. Математика, физика, естественные науки — ключевые проифили школы.
«Здесь достойные, профессиональные учителя. Вся инфраструктура, спортзалы. Всегда были очень хорошие результаты, ребята поступали в лучшие вузы», — подчеркнул он.
О новом корпусе
В новом же корпусе учатся 5-11-й классы. Ребятам доступны современные мастерские и лаборатории по физике, химии, биологии.
Есть IT-зона, спортивный и актовый залы, библиотечно-информационный центр, планетарий.
Во внутреннем дворике школы — открытый стадион с футбольным полем, площадками для баскетбола и волейбола. Обустроили тренажерную зону с полосой препятствий и беговой дорожкой.
В прошлом году среди выпускников лицея было 15 медалистов, 11 стобалльников по математике и физике. Они поступили МГУ, МФТИ, Московский институт электронной техники, МИФИ, Московский авиационный институт и не только.