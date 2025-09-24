Новый корпус для судебно-психиатрической экспертизы построят в Чехове

Трехэтажный лечебный корпус в составе психиатрической больницы № 2 имени Владимира Яковенко начали возводить в поселке Мещерское. На данный момент строители закончили строительство подземной части здания и начали установку инженерных коммуникаций

По плану здесь разместят несколько профильных отделений. Акцент сделают на амбулаторном отделении судебно-психиатрической экспертизы. Это позволит ежегодно проводить до 1600 амбулаторных и до 350 стационарных экспертиз. Кроме того, в корпусе появятся пять отделений принудительного лечения, каждое из которых рассчитано на 75 коек.

Все помещения оснастят системами видеонаблюдения. Особое внимание уделяют созданию комфортных и безопасных условий для сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний, которые будут находиться в учреждении кратковременно в период доставки пациентов для проведения экспертиз.

На данный момент строительная готовность объекта — 37%. По плану все работы завершат осенью 2026 года. Строительство корпуса контролируют специалисты Главного управления государственного строительного надзора Московской области.