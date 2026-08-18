Новый корпус детского сада «Сказка» в Дмитрове достроят в этом году
В микрорайоне ДЗФС Дмитрова продолжается возведение нового корпуса детского дошкольного учреждения. Строительная готовность объекта площадью почти 2,3 тысячи квадратных метров достигла 80%.
Специалисты полностью завершили монтаж несущих конструкций и подводку инженерных сетей. На данном этапе строители выполняют внутреннюю отделку помещений и благоустраивают территорию. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на конец 2026 года.
Новый корпус примет воспитанников в возрасте от одного года до семи лет. Для групп оборудуют индивидуальные блоки с игровыми комнатами, спальнями, буфетами и раздевалками, причем на первом этаже предусмотрен подогрев полов.
В здании также разместят совмещенный спортивно-музыкальный зал, медицинский кабинет, помещения для логопеда и психолога, пищеблок и прачечную.