Новый корпус детского сада «Ромашка» построят в Реутове до конца года

Новый корпус детского сада № 3 возводят на Комсомольской улице.

Это будет современное трехэтажное здание общей площадью почти три тысячи квадратных метров, где смогут находиться одновременно 180 детей в возрасте от трех до семи лет.

Строители выполнили уже 75% работ. Сдать объект в эксплуатацию планируют в августе этого года.

В новом здании предусмотрят все необходимое для полноценного развития детей. В просторных игровых комнатах установят современные мебель и оборудование. В медицинском кабинете всегда смогут оказать первую помощь. Отдельный музыкальный зал создадут для творческих занятий, а в спортивном зале дети смогут укреплять здоровье с помощью подвижных игр и упражнений.

Для дошкольников разного возраста создадут комфортные условия. Самых маленьких, до трех лет, ждет отдельная группа на 20 мест. Для детей постарше откроют группы, рассчитанные на 20-25 человек. Такое разделение позволит воспитателям и педагогам найти подход к каждому ребенку, помочь ему адаптироваться в коллективе и подготовиться к будущей учебе в школе.

Работы на объекте ведет компания «Сервис Недвижимость Строительство».