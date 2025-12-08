Новый корпус детского сада № 3 в Дмитрове достроят к сентябрю 2026 года

Детский сад № 3 в Дмитрове расширят к сентябрю 2026 году. Новый корпус будет оснащен теплыми полами, системой аварийного оповещения и комфортными комнатами.

Как рассказали в региональном стройнадзоре, новый корпус обеспечит комфортные условия воспитания и развития детей в городе. Площадь трехэтажного здания составит около двух тысяч квадратных метров. Там смогут заниматься более 100 ребят.

В корпусе создадут четкую зональную изоляцию пространств и помещений. Там создадут комнаты переодевания, специально оборудованные для воспитанников разного возраста.

"Проект также учитывает современные нормы комфорта и безопасности: полы игровых комнат оснащены подогревом, создающим оптимально регулируемый температурный режим, а сама территория детского учреждения оснащена необходимыми системами жизнеобеспечения и аварийного оповещения», — пояснили в ведомстве.

Объект уже готов на 50%. После его открытия дети смогут заниматься в современном и комфортном здании, которое соответствует всем требованиям качества.

Работы ведут под контролем регионального стройназдора.