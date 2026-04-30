Новый корм для питомцев на основе утки готовится к запуску

В Дмитровском городском округе в деревне Селевкино компания ООО «Научно-Производственный Центр Кормовых Технологий» готовит к запуску новый вкус монопротеинового корма на основе утки. Сейчас продукт проходит финальные этапы проверки, включая тестирование на животных.

По словам бренд-менеджера AlphaPet Алины Морозовой, монопротеиновые корма — это рационы с одним видом белка, которые помогают снизить риск аллергических реакций у питомцев. В линейке уже представлены варианты на белой рыбе и индейке, а утка стала ответом на растущий спрос и потребность в альтернативе.

Производство работает круглосуточно и почти полностью автоматизировано. Специалисты проверяют качество сырья, включая свежезамороженное мясо. Для монопротеина обязательны ДНК-тесты, чтобы убедиться в отсутствии примесей других белков. Если партия не соответствует требованиям, ее возвращают поставщику.

Перед запуском монопротеиновой линейки оборудование полностью очищают, а первую партию после настройки утилизируют. Это необходимо, чтобы исключить даже минимальные следы других ингредиентов.

Тестирование нового вкуса проходит в собственном питомнике компании, где содержатся кошки и собаки разных пород. Только после этого продукт планируют вывести в продажу.

Новый корм будет доступен на маркетплейсах и в розничных магазинах. В компании также планируют расширять линейку, включая влажные монопротеиновые корма и отдельные рационы для котят и щенков.