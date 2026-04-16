Жителей Подмосковья пригласили на конкурс в честь 60-летия «Золотого кольца»

В Министерстве культуры и туризма Московской области напомнили о конкурсе, который стартовал 10 февраля в рамках креативной лаборатории. Он организован совместно сервисом RUSSPASS и Школой дизайна НИУ «Высшая школа экономики». Мероприятие посвящено 60-летию легендарного маршрута «Золотое кольцо», которое будут отмечать в 2027 году.

Участвовать в конкурсе могут граждане России старше 18 лет. Для этого нужно зайти на цифровую конкурсную платформу.

В конкурсе две номинации: «Нарисованная открытка» и «Фото».

В номинации «Нарисованная открытка» заявки принимаются до 30 июня. Участникам нужно создать серию из 12 тематических иллюстрированных открыток, выполненных в едином художественном стиле, о городах и населенных пунктах маршрута «Золотое кольцо».

Прием заявок в номинацию «Фото» начнется 27 апреля и будет проходить до 23 августа. Участники должны представить 12 художественных фотографий, раскрывающих образ трех или более населенных пунктов Золотого кольца России через личный взгляд.

По итогам конкурса в каждой номинации объявят по три победителя в соответствии с выбором жюри, а также по одному победителю — по результатам народного голосования. Подведение итогов и публикация списка победителей состоится 9 октября на платформе креативной лаборатории.