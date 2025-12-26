Новый комплекс по выращиванию грибов построят в Орехово-Зуеве в 2026 году

Новый грибоводческий комплекс построят в Орехово-Зуеве. На нем будут ежегодно производить более 100 тонн продукции. Запустить завод планируют в 2026 году.

Один грибоводческий комплекс компании «Лесное и торфяное машиностроение» в Орехово-Зуеве уже работает. На нем производят 108 тонн готовой продукции в год, это около 360 тысяч упаковок. Товары реализуют в торговых сетях «Метро», «ДА» и «Ярче».

Новый объект позволит нарастить мощности почти в два раза — до 220 тонн в год. Кроме того, компания сможет расширить ассортимент и укрепить свои позиции на рынке.

В проект инвестируют около 49 миллионов рублей. На площадке уже начались работы по строительству. Завершить их планируют к концу 2026 года.