Новый комплекс очистных сооружений запустили в Шатуре

На новом очистном комплексе в Шатуре провели первую экскурсию в рамках цикла встреч «Открытый водоканал». В муниципалитете построили систему фильтрации стоков, которая является одной из лучших в Подмосковье.

Экскурсию провели сотрудники Мособлводоканала, подведомственного Министерству ЖКХ региона.

«Мы пригласили жителей, чтобы показать им весь процесс очистки сточных вод. Сегодня каждый сможет убедиться, что он соответствует всем современным экологическим стандартам», — прокомментировал заместитель генерального директора Мособлводоканала Андрей Худолеев.

Участники увидели этапы сложного процесса: механическую и биологическую очистки стоков, очистку в аэротенках с разделением на илоочищенные стоки, а также сброс обезвоженного остатка ила. В конце посетители увидели очищенную воду в валовой канаве.

«Сюда сбрасывается абсолютно прозрачная вода без запаха. Как видите, здесь растут кувшинки и водится рыба», — заключил Андрей Худолеев.

Заместитель гендиректора Мособлводоканала отметил, что очистные сооружения в Шатуре — одни из лучших в регионе. Новый комплекс построили в рамках национального проекта «Экология». Старый объект отслужил около 40 лет. Мощность новых — 10 тысяч кубометров в сутки. Сооружения обеспечивают водоотведение для более чем 36 тысяч человек.