Новый компьютерный томограф заработал в Щелковской больнице во Фрязине

Современное оборудование установили в стационаре медицинского учреждения. Аппарат позволяет проводить более 20 исследований в смену, различая изменения размером с просяное зерно.

Томограф делает более 100 срезов, что дает возможность врачам видеть мельчайшие изменения в тканях. Как пояснила заведующая рентгенологической службой Марина Сузик, ширина шага сканирования составляет всего 0,65 миллиметра. Это позволяет диагностировать даже небольшие новообразования, которые не видны на обычных снимках.

Исследования проводятся по полису ОМС. В первую очередь оборудование используют для экстренных пациентов, пострадавших в ДТП и чрезвычайных ситуациях. Направления на компьютерную томографию получают также пациенты стационара и поликлиник. Раньше жителям Фрязина приходилось ездить на подобные исследования в Щелково.