Новый компьютерный томограф установили в больнице в Дубне

В Дубненской больнице появился современный компьютерный томограф. Он заменил старый аппарат, который уже отслужил свой срок.

Томограф на 160 срезов — высокотехнологичное устройство, способное очень быстро проводить обследования и выдавать точные результаты.

«Важно оснащать медучреждения Подмосковья современным тяжелым оборудованием. Ранее мы запустили в Ступинской больнице аппарат МРТ. Сегодня в Дубне открыли первый в этом году компьютерный томограф. На его закупку было направлено более 98 миллион рублей», — пояснил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

С помощью томографа врачи могут изучить состояние сердца и сосудов, головного мозга, костей и суставов, а также внутренних органов пациента.

При необходимости обследование проводят с контрастным веществом, которое вводят внутривенно для большей четкости снимков. Аппарат делает настолько детальные изображения, что специалисты видят даже самые маленькие и ранние патологические изменения. Высокая скорость работы устройства помогает ставить диагноз в сжатые сроки.

«Новый компьютерный томограф значительно расширил возможности обследования и лечения пациентов Дубненской больницы. Аппарат функционирует круглосуточно, обеспечивая возможность непрерывной диагностики. В смену мы планируем проводить более 80 исследований», — рассказал главный врач учреждения Игорь Давронов.

Закупку оборудования организовали по поручению губернатора Андрея Воробьева в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Обследования проводят бесплатно по полису обязательного медицинского страхования. Чтобы пройти диагностику, необходимо получить направление у лечащего врача.