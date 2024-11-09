Новый колокол водрузили на звонницу в Троицком храме в Электроуглях

Новый колокол водрузили на звонницу в Троицком храме Электроуглей. Значимое событие для жителей региона собрались посмотреть множество прихожан.

Утром прошла Божественная литургия. Службу, а после чин освящения колокола провел благочинный церквей Богородского округа протоиерей Марк Ермолаев. Для гостей также приготовили горячий обед.

Колокол весит более тонны. Его украшают изображения четырех святых. Теперь его звон будет оповещать о начале службы и приглашать верующих в храм, а также знаменовать радость, грусть и торжество православной веры.

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