Новый колокол установили в Саввино-Сторожевском монастыре в Звенигороде

Большой Благовестный колокол изготовили на заводе братьев Шуваловых для звонницы Саввино-Сторожевского монастыря в городе Тутаеве. Вес колокола превышал 35 тонн, его создали по образцу, который отлили в 1668 году по приказу царя Алексея Михайловича. Этот объект по праву считался одним из самых красивых на Руси. Но во время немецкого наступления в 1941 году оригинал был уничтожен, а теперь его точная копия украшает одну из центральных улиц Звенигорода.

«Вы все видите, как Звенигород преобразился за последние годы — центр города, улицы, скверы. Появляются новые общественные пространства, парки. Восстановлены исторический Манеж, легендарный стадион „Спартак“ — эти объекты обрели вторую жизнь. Это важные шаги на пути возрождения великого города Звенигорода. И сегодня — еще один шаг. Это не просто еще один новый сквер, это символ города, который изображен на его гербе», — рассказал Андрей Иванов на торжественном открытии колокола.

Помимо достопримечательности, жители и гости города смогли прогуляться по благоустроенному скверу. После торжественной части все желающие присоединились к акции по высадке новых деревьев.

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