Новый коллектор и модернизацию сетей запланировали в Истре

Систему водоотведения в муниципалитете продолжают обновлять. В этом году в деревне Лобаново появится новый напорный коллектор длиной 190 метров.

Масштабные работы по замене сетей начались еще в прошлом году. В Дедовске из-за сильного износа произошел обвал конструкции, и специалисты полностью обновили 250 метров канализационных труб.

Параллельно с капитальными ремонтами специалисты проводят плановую замену насосного оборудования. Ежедневно системы перекачивают тысячи кубометров сточных вод и испытывают серьезную нагрузку. В прошлом году обновили 19 насосов, в планах на этот год — еще 11.

«Важно следить за состоянием каждого элемента системы, чтобы избегать аварий и сбоев в работе», — пояснили в администрации округа.

Еще одно направление работы — промывка сетей водоотведения. Общая протяженность их в Истре достигает 298 километров. На этот год запланировали 62 промывки. Кроме того, аварийные бригады выезжают на локальные работы около 30 раз в неделю.