Новый колледж информационных технологий откроют в Одинцове

В школах Одинцовского округа будут продолжать развивать профориентацию для современных школьников. В городе откроют колледж информационных технологий, рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем обращении к жителям региона.

Андрей Воробьев также сообщил о важности работы в части профориентации. По словам губернатора Подмосковья, в регионе детей готовят к выбору профессии уже с детского сада. Помимо этого, в Московской области запускают профильные классы в школах — по математике, физике, механике. Спрос на это со стороны детей и родителей есть.

«Мы начнем строить IT-колледж. Подобрали место в Одинцово, около 10 гектаров. Мы хотим реализовать масштабный проект, который позволит нам готовить ребят, которые дружат с робототехникой, микроэлектроникой, кодированием. Этот опыт мы хотим совместно со Школой-21 реализовать в Подмосковье», — рассказал Андрей воробьев.

Еще в начале декабря в Одинцове прошел региональный навигационный IT и медиа фестиваль. Мероприятие организовали на базе местного образовательного центра. Там собрались школьники, студенты вузов и колледжей, а также представители работодателей.