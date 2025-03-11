Новый клуб для увлеченных коллекционеров открылся в Ногинске

В Ногинске в центре «Про молодежь» начал функционировать клуб «Мужество защитников Отечества в наградах, знаках и значках». Он создан для молодых людей, интересующихся историей и искусством через призму фалеристики.

Основная цель клуба — объединить энтузиастов, готовых погрузиться в увлекательный мир коллекционирования. Здесь участники смогут не только собирать предметы, но и изучать их значение, а также исторические события, связанные с ними.

Коллекционирование — это не просто хобби, а возможность развивать терпение и аналитические способности. Каждый, кто стремится к новым знаниям и хочет делиться своими открытиями, найдет здесь поддержку и единомышленников.

Клуб предоставляет уникальные возможности для общения, обмена опытом и развития. Все желающие смогут принимать участие в выставках, мастер-классах и обсуждениях, что способствует углублению знаний. Встречи проходят каждый понедельник в 18:30 в кабинете 208.