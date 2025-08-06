Новый клуб «Активное долголетие» открылся в деревне Мисайлово Ленинского округа

Занятия уже начались в новом клубе «Активное долголетие» в деревне Мисайлово Ленинского округа. В приоритете будут скандинавская ходьба, цигун, йога.

Тренеры проводят занятия по общей физической подготовке, обучают пенсионеров проводить разминку, работать с лентами и гантелями.

«Мы продолжаем расширять проект, предоставляя старшему поколению новые возможности для самореализации. Каждый участник может найти интересное для себя занятие и почувствовать себя частью дружной семьи „Активного долголетия“. Особенно радует активность и стремление к развитию, которые проявляют наши участники. Они с энтузиазмом осваивают новые знания и навыки. Приятно видеть, что даже самые возрастные участники, включая 94-летнего активиста, проявляют интерес к обучению», — сказала заведующая отделением «Активного долголетия» в Ленинском округе Александра Ульвис.

В приоритете останутся скандинавская ходьба, физическая культура, цигун, йога, экскурсии и творчество. Участники также будут ухаживать за общественным огородом и клумбами. Кроме того, здесь организуют занятия по финансовой и компьютерной грамотности. На сегодняшний день для старшего поколения доступно 36 различных видов активностей.

Отметим, в «Активном долголетии» запустили новый проект «Бабушка на лето» по совместному досугу с внуками.

Губернаторский проект в Ленинском округе насчитывает около пяти тысяч участников. Программа составлена для женщин старше 55 лет и мужчин старше 60. Каждый количество участников растет, что говорит о растущем интересе.