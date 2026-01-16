Новый класс дизайна открыли в детской художественной школе в Серпухове

Обучение будет длиться три года. По окончании курса выпускники получат официальное свидетельство школьного образца.

Профессия дизайнера сегодня востребована в самых разных сферах. Поэтому открытие специализированного класса в Детской художественной школе имени А. А. Бузовкина стало логичным ответом на запросы рынка труда и важным шагом в развитии художественного образования в округе.

Педагоги разработали собственную образовательную программу на основе государственных стандартов, адаптировав материал для школьников. Ученики будут изучать компьютерную графику, цветоведение, черчение и линейно-конструктивный рисунок.

Для поступления необходимо окончить седьмой класс. Сейчас на отделение дизайна уже зачислен первый набор. Как отмечают преподаватели, многие ребята поначалу воспринимают дизайн упрощенно, но вскоре понимают, что это серьезный труд, требующий дисциплины и аналитического мышления.

Новое отделение призвано не только дать востребованные профессиональные навыки, но и раскрыть творческий потенциал учащихся, обогатив культурную среду города.