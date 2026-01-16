Новый каток открыли в Пушкино

В Красноармейске состоялось торжественное открытие нового ледового катка, расположенного на улице Дачной. Это событие знаменует собой расширение зимней досуговой инфраструктуры города, предоставляя еще больше возможностей для активного отдыха на свежем воздухе.

Как сообщает пресс-служба администрации округа, новый каток спроектирован с учетом всех потребностей посетителей. Для максимального удобства любителей конькового спорта здесь будут работать теплые раздевалки, пункт проката коньков и мастерская заточки коньков.

«Мы приглашаем всех жителей и гостей Красноармейска провести незабываемый вечер, насладиться атмосферой зимней сказки и получить заряд бодрости. Создание комфортных условий для активного досуга — наш приоритет», — сообщили сотрудники катка.

Каток на улице Дачной станет уже вторым объектом с естественным льдом, доступным жителям Красноармейска. Первый успешно функционирует на улице Янгеля и также оборудован теплыми раздевалками. Эти площадки дополняют уже действующие катки с искусственным льдом в Центральном парке Пушкино и городском парке Ивантеевки.