03 декабря 2025 21:40 Новый каток открыли на Торговой площади в Дмитрове 0 0 0 Фото: Пресс-служба администрации Дмитровского муниципального округа Подмосковье

Новый год

Дмитров

В Дмитровском муниципальном округе прошел праздник «Засверкай огнями, елка!». В первый день зимы зажгли главную новогоднюю красавицу, а на Торговой площадки открыли каток с искусственным льдом на 200 посетителей.

Для жителей в честь открытия зимнего сезона подготовили веселую интерактивную программу. Взрослые и дети пели, танцевали и играли у наряженной елки вместе с героями любимых сказок и мультфильмов. Волшебную атмосферу мероприятию придали Дед Мороз и Снегурочка.

Глава Дмитровского округа Михаил Шувалов поприветствовал жителей муниципалитета.

«Мы зажигаем нашу новогоднюю елку, чтобы весь сезон „Зима. Подмосковье“ был для вас ярким, веселым и интересным!» — произнес он.

На Торговой площади торжественно открыли новый каток, который вмещает 200 человек одновременно. Пространство для отдыха оснастили всем необходимым: здесь разместили прокат коньков, установили теплую раздевалку, туалеты и фуд-корт.

«Это прекрасный подарок от губернатора Московской области Андрея Воробьева. Благодарю его за поддержку! Давайте вместе сделаем это место точкой притяжения, где будет весело в любую погоду. Катайтесь с удовольствием!» — обратился к жителям Михаил Шувалов.

Отметим, что получить билет на каток можно двумя способами. Самый удобный — бесплатное онлайн-бронирование на сайте по ссылке. Также можно прийти на каток и получить бесплатный билет в порядке живой очереди в павильоне.

«В Дмитрове никогда такого не было: не надо никуда ехать, пешком дошел до центра — и катайся в свое удовольствие. Мы сегодня всей семьей пришли и получили билеты, взяли коньки и отлично провели время», — поделился впечатлениями житель Дмитрова Дмитрий Присяжнюк.