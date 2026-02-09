Новый каток откроют на территории спорткомплекса в Воскресенске

Площадка размером 2000 квадратных метров появится в микрорайоне Лопатинский возле комплекса «Горняк». Официальное открытие запланировано на ближайшие две недели.

Строительство катка началось в августе с асфальтирования, а в октябре была собрана сама коробка. Завершающим этапом стала недавняя установка освещения по периметру и подключение электроэнергии.

Руководитель фракции «Единая Россия» в Совете депутатов Сергей Слепов отметил, что объект создан при поддержке партии и местного предприятия «Технониколь» в рамках народной программы. По его словам, каток станет центром притяжения для семейного отдыха и поддержит растущий интерес горожан к хоккею и фигурному катанию.

Руководитель структурного подразразделения спортивного комплекса «Горняк» Дмитрий Заянчковский подчеркнул, что для хоккейного Воскресенска эта площадка станет уникальной по своим размерам. Он выразил уверенность, что каток будет пользоваться большой популярностью у жителей.