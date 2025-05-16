Новый катер закупят для школы водных видов спорта в Дубне

Этим летом Спортивная школа водных видов спорта Дубны пополнится новым катером NAUTIQUE 200, который прибудет на Водный стадион имени Нехаевского из США. Стоимость катера составляет 16 миллионов 431 тысячу рублей.

Новый катер предназначен для буксировки воднолыжников и полностью соответствует международным стандартам и требованиям для проведения соревнований высокого уровня. Он оснащен мотором мощностью 400 лошадиных сил, цифровым управлением параметрами, системой спутникового контроля скорости, автоматизированной системой бесключевого зажигания, системой промывки двигателя и широкоформатным зеркалом заднего вида. Длина катера с платформой составляет 6,55 метра.

Приобретение катера стало возможным благодаря специальному разрешению Министерства промышленности и торговли России.

Спортивная школа водных видов спорта Дубны, основанная в 2006 году, продолжает славные традиции школы братьев Нехаевских — одной из самых известных воднолыжных школ СССР. За годы работы школа подготовила двух заслуженных мастеров спорта СССР и России, 17 мастеров спорта международного класса, 45 мастеров спорта, а также абсолютную чемпионку мира и Европы Наталью Румянцеву.

В настоящее время в школе занимается около 80 воспитанников, из которых восемь являются членами сборной России. В прошлом году спортсмены школы завоевали десять медалей на первенстве России, а воспитанник Павел Смирнов занял первое место на международных соревнованиях «Кубок содружества 2024» в Беларуси.

«Часто встречаюсь с нашими спортивными коллективами. Знаю, воднолыжники планируют в следующем году выйти на чемпионаты и первенства Европы и мира и, конечно, им необходима мощная база для тренировок. Новое оборудование соответствует всем требованиям и стандартам для проведения международных воднолыжных соревнований и поможет спортсменами оттачивать мастерство. Благодарим за поддержку губернатора Московской области Андрея Воробьева», — отметил глава Дубны Максим Тихомиров.

Поставка нового катера позволит школе повысить уровень подготовки спортсменов и укрепить позиции Дубны как центра воднолыжного спорта высокого класса.