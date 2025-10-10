Новый кардиолог приступил к работе в медцентре «Ромашково» Одинцовского округа

В консультативно-диагностическом центре «Ромашково» с сентября этого года открылось для пациентов новое отделение кардиологии. Коллектив медицинского учреждения пополнил молодой и перспективный врач, кардиолог Анвар Темирбулатов.

Новый врач отметил, что в Ромашково созданы все условия для качественной диагностики и эффективного лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы.

«Мы уделяем большое внимание не только лечению, но и профилактике. На первичном приеме мы собираем подробный анамнез и назначаем все необходимые анализы и исследования. Уже на повторном визите приступаем к профилактике и терапии выявленных заболеваний», — рассказал Анвар Темирбулатов.

Центр «Ромашково» оснащен современной диагностической базой — пациентам доступны допплерография сосудов, а также специальные исследования для выявления скрытых форм ишемической болезни сердца. Такой комплексный подход позволяет быстро и точно поставить диагноз и подобрать индивидуальную схему лечения. Жители Одинцовского округа могут записаться к кардиологу в «Ромашково» по полису или направлению от лечащего врача.