Новый канализационный люк установили на Вокзальной улице во Фрязине

Жители Фрязина обнаружили открытый канализационный колодец у дома № 33 на Вокзальной улице. В ответ на обращения горожан администрация муниципалитета оперативно приняла меры и установила новый люк.

Это решение стало важным шагом к повышению безопасности на территории Фрязина и продемонстрировало, что мнение жителей имеет большое значение.

Администрация муниципалитета также напоминает горожанам о возможности делиться идеями и предложениями по улучшению округа. Записаться на личный прием к главе Фрязина можно по телефону: 8 (496) 255-53-25. Кроме того, для подачи жалоб и предложений работает портал «Добродел», где специалисты рассматривают все обращения и принимают меры для их решения.

Такой подход к взаимодействию с населением способствует созданию более комфортной и безопасной городской среды.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил о важности выездных администраций в Подмосковье.