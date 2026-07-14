Новый канализационный коллектор построят в Ленинском округе

Новая линия соединит главную канализационную насосную станцию в Видном с сетями Мособлводоканала на 29‑м километре МКАД. Это позволит сформировать более надежный и мощный канал для отвода сточных вод, обеспечить системе запас прочности, а также поддержать стабильную экологическую обстановку и создать условия для дальнейшего развития прилегающих территорий.

«С начала года более надежное водоотведение и водоснабжение почувствовали на себе более 35 тысяч человек —модернизировано почти 5,5 километра сетей, 11 водозаборных узлов и станций водоочистки. До конца года мы планируем завершить работы еще на 79 объектах, что позволит улучшить качество коммунальных услуг для более 200 тысяч жителей», — сказал глава МинЖКХ Подмосковья Кирилл Григорьев.

На площадке ежедневно работают 39 специалистов и 10 единиц спецтехники. Готовность объекта — чуть менее 70%.

Старт проекту дали в 2024 году. Как сообщил Кирилл Григорьев, с начала года более надежное водоотведение и водоснабжение ощутили свыше 35 тысяч человек: модернизировано почти 5,5 километра сетей, а также 11 водозаборных узлов и станций водоочистки. До конца года планируется завершить работы еще на 79 объектах — это улучшит качество коммунальных услуг для более чем 200 тысяч жителей региона.