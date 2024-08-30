Новый кабинет врачебной помощи открылся в Солнечногорске

Новый кабинет врачебной помощи начал принимать пациентов в деревне Голубое под Солнечногорском. В медучреждении есть все необходимое: процедурный кабинет, зона ожидания, колясочная и гардероб.

«Открытие кабинета позволило повысить доступность медицинской помощи, так как теперь жители могут получить консультацию врача, сдать анализы или пройти вакцинацию рядом с домом, что значительно экономит время», — сообщил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

По его словам, врачебную помощь здесь смогут получать свыше трех тысяч человек, из них почти 260 детей. Напомним, кабинет работает по будням с 08:00 до 20:00. Записаться на прием можно через региональный портал Госуслуг «Здоровье» или по телефону 122.

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