Новый кабинет маммографии открыли в поликлинике в Балашихе

В поликлинике № 11 микрорайона Железнодорожный в Балашихе открыли новый маммографический кабинет. Теперь женщины могут пройти обследование молочных желез бесплатно по полису ОМС, что делает диагностику доступной и удобной.

Кабинет оснастили передовым цифровым маммографом отечественного производства «Маммо-4МТ-Плюс», который обеспечивает высокое качество изображений при минимальной лучевой нагрузке, гарантируя безопасность процедуры. По словам главного врача Балашихинской больницы Натальи Алимовой, нововведение стало частью масштабного плана по развитию медицинской инфраструктуры города.

«С открытием этого кабинета в Балашихе теперь функционируют шесть маммографов. Это особенно важно для города, где проживают более 250 тысяч женщин. Ранняя диагностика заболеваний молочной железы спасает жизни, обеспечивая почти 100% вероятность успешного лечения», — отметила Наталья Алимова.

Новый аппарат позволит проводить до пяти тысяч дополнительных исследований ежегодно, а за одну шестичасовую смену специалисты смогут принять до 18 пациенток.

Открытие кабинета стало частью государственной программы «Здравоохранение Подмосковья», направленной на модернизацию медицинских учреждений региона. С начала 2025 года в Балашихе уже ввели в эксплуатацию шесть единиц современной медицинской техники, включая компьютерный томограф, флюорограф и рентген-аппарат. В ближайшем будущем планируют запустить еще три диагностических кабинета: маммографический, флюорографический и рентгенологический.