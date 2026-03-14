Новый кабинет имплантологии открыли в поликлинике Воскресенска

Заведующий хирургическим отделением Сергей Степанов рассказал, что кабинет оснастили всем необходимым, а вскоре туда поступит второй физиодиспенсер, что позволит принимать больше пациентов. По его словам, благодаря новым материалам противопоказания к имплантации сведены к минимуму, а процедура стала безопасной и безболезненной. При соблюдении всех норм импланты приживаются в 99% случаев, а реабилитационный период протекает легче, чем раньше.

Местная жительница Диана Якушина, которая работает в сфере медицины, готовится к установке имплантов. Она с детства наблюдается у воскресенских врачей и доверяет им, поэтому решила завершить лечение здесь. Ранее она носила брекеты и теперь планирует восстановить зубы.

Записаться на прием можно в регистратуре поликлиники на третьем этаже или самостоятельно к любому хирургу. Учреждение работает в будни с 08:00 до 20:00.