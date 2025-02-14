Новый инвентарь закупили в ФОК «Миронцево» в Солнечногорске

Первый заместитель главы Солнечногорска Александр Кузьмин приехал в физкультурно-оздоровительный комплекс «Миронцево» с подарками. Дети сами просили о замене инвентаря и получили 10 новых мечей.

В физкультурно-оздоровительном комплексе «Миронцево» работают сразу шесть секций: волейбол, футбол, армейский рукопашный бой, общая физическая подготовка, стрельба из арбалета и управление беспилотными летательными аппаратами. Его регулярно посещают 144 человека. Постоянным гостем стал и Александр Кузьмин, первый заместитель главы муниципалитета. Он посетил комплекс в третий раз и привез новый спортивный инвентарь, который нуждался в замене.

«Мне бы хотелось, чтобы в „Миронцево“ спорт развивался еще активней, а на занятия приходило больше детей и они командами выезжали на межрегиональные соревнования. Наша задача сейчас — создать для этого благоприятные условия, а именно следить за состоянием оборудования, инвентаря и помещений, которыми пользуются спортсмены. Будем чаще встречаться для обсуждений и решения возникающих сложностей», — рассказал первый заместитель главы Солнечногорска Александр Кузьмин.

На данный момент в физкультурном комплексе продолжается косметический ремонт. В ближайших планах — открытие тренажерного зала. Первый заместитель главы Солнечногорска Александр Кузьмин намерен и дальше приезжать лично, чтобы контролировать все работы и помогать в любых вопросах.