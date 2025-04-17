Новый инвентарь передали спортивному комплексу «Спарта» в Луховицах

В общественную приемную Луховицкого отделения партии «Единая Россия» в поселке Красная Пойма поступило обращение от сотрудников спортивного комплекса «Спарта» с просьбой о приобретении спортивного инвентаря. В ответ на эту просьбу депутат окружного Совета депутатов, член фракции «Единая Россия» Надежда Зубрилина на встрече со спортсменами вручила им защитные сетки, предназначенные для спортзала и футбольных ворот.

Депутат подчеркнула важность таких приобретений для обеспечения безопасности на тренировках и соревнованиях.

«Сетки играют важную роль в различных видах спорта, обеспечивая безопасность игроков. Они помогают предотвратить вылет мячей за пределы игровой зоны, что снижает риск получения травмы», — отметила Надежда Зубрилина.

Помощь была оказана в рамках партийной инициативы «Добрые дела», действующей по линии общественной приемной «Единой России».

Спортивный комплекс «Спарта» в Луховицах является одним из ключевых объектов спортивной инфраструктуры города. В 2023 году здесь был проведен капитальный ремонт, включающий обновление фасада, входной группы, а также частичный ремонт кровли и спортивного зала. Работы проводились при поддержке Министерства физической культуры и спорта Московской области.

В настоящее время на базе «Спарты» активно развиваются различные виды спорта, включая футбол, баскетбол и волейбол. В связи с растущим интересом к занятиям спортом и увеличением числа занимающихся, возникла необходимость в обновлении и расширении материально-технической базы комплекса.