Новый инвентарь для уроков труда получили 6 школ в Дубне

Для уроков труда и основ безопасности и защиты Родины в шести школах Дубны появился новый инвентарь. Все необходимые вещи, предметы и технику закупили в рамках проекта Министерства образования Московской области по обновлению оборудования.

В школу № 9 поступили новый манекен, массогабаритные макеты автомата Калашникова, пистолета Макарова и гранат, мини-станки, швейные машины, наборы сверл и фрез, а также холодильники, плиты электрические с духовками, утюги и многое другое.

«Часть оборудования на полмиллиона рублей закупили в Министерстве образования региона, и на такую же сумму — сами школы», — поделилась директор школы № 9 Елена Лисеенко.

По словам главы городского округа Дубна Максима Тихомирова, в администрации постарались, чтобы к новому учебному году каждое образовательное учреждение преобразилось, чтобы в школах было комфортно.

Во многом это удалось сделать благодаря участию в областных проектах», — заключил руководитель муниципалитета.