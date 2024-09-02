Новый медицинский центр открыли в Одинцовском округе

Медицинский центр «МойМед» открылся в Одинцове. Здесь можно пройти диагностику, а также получить профессиональную помощь — от приема врачей широкого профиля до узкоспециализированных специалистов.

Лечение в центре охватывает почти весь спектр медицинских услуг: здесь работают педиатрическое и стоматологическое отделения, гинекология, неврология и другие. Пациенты могут пройти все виды лабораторных исследований.

«Сегодня мы открываем новый медицинский центр — это значит, что для жителей города будет больше выбора, больше мест, где можно получить качественную квалифицированную медицинскую помощь. Это новые услуги в шаговой доступности, новые рабочие места», — подчеркнул глава Одинцовского округа Андрей Иванов.

Глава муниципалитета подчеркнул, что открытие центра расширяет выбор медицинских услуг для жителей города и создает новые рабочие места. Стоит отметить, что большинство услуг доступны по полису ОМС, включая аквакинезитерапию для детей грудничкового возраста. Центр также оснащен современным оборудованием отечественного производства, разработанным специалистами из «Сколково».

Записаться на прием можно в регистратуре по адресу Красногорское шоссе, 10. Центр работает без выходных с 8:00 до 20:00.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

