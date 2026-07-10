Новый инфекционист начал прием в поликлинике в Котельниках

В Котельниковской поликлинике приступила к работе новый врач-инфекционист Мариам Барсегян. Специалист окончила Тверской государственный медицинский университет по направлению «Педиатрия» в 2021 году.

Спустя два года Мариам Барсегян завершила ординатуру в Российском национальном исследовательском медицинском университете имени Н. И. Пирогова по специальности «Инфекционные болезни».

В 2023 году она также успешно прошла первичную специализированную аккредитацию, получив право вести профессиональную деятельность в качестве врача-инфекциониста.

«Мы уделяем особое внимание укреплению кадрового состава и привлечению молодых специалистов. Рады, что к нашей команде присоединилась Мариам Смбатовна Барсегян. Уверены, что ее профессиональная подготовка, ответственность и внимательное отношение к пациентам будут способствовать повышению качества и доступности медицинской помощи жителям городского округа», — подчеркнула начальник отдела кадров Котельниковской поликлиники Александра Тындюк.

Специалист занимается выявлением, лечением и профилактикой инфекционных заболеваний, а также консультирует пациентов по вопросам предупреждения заражения и возможных последствий.

Записаться на прием можно через региональный портал «Здоровье», по телефону 122 или непосредственно в регистратуре поликлиники.