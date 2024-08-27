Новый индустриальный парк построят в Мытищах в 2025 году

Главгосстройнадзор Московской области провел проверку строительства индустриального парка «PNK парк Вешки 2». Он расположен в городском округе Мытищи.

Сейчас на площадке возводят складские блоки общей площадью свыше 140 тысяч квадратных метров. Кроме того, для обеспечения полноценной работы объекта планируется строительство котельной и насосных станций. Окончание строительных работ запланировано на первый квартал 2025 года.

Возводимое двухэтажное универсальное индустриальное здание расположено рядом с уже существующим индустриальным парком, принадлежащим компании «PNK Девелопмент». Реализация проекта осуществляется с поддержкой персонального менеджера Центра содействия строительству Московской области.

Объем инвестиций в проект оценивается в 10 миллиардов рублей. Ожидается, что резидентами нового индустриального парка смогут стать до 16 компаний, что позволит создать порядка тысячи новых рабочих мест.

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