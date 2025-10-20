Новый игровой комплекс установили в Серпухове

В серпуховском парке «Питомник» близится к завершению масштабная реконструкция. Одним из ключевых элементов обновленного парка стал новый детский игровой комплекс, представляющий собой деревянную конструкцию, включающую в себя горку, качели, полосы препятствий и другие элементы.

«Новая детская площадка представляет собой современную деревянную конструкцию с горкой, качелями и полосами препятствий. Для удобства родителей предусмотрены длинные овальные скамейки, где они смогут наблюдать за своими детьми», — сообщил коммерческий директор подрядчика Глеб Крюков.

Помимо установки детской площадки, в парке «Питомник» проведено комплексное благоустройство территории, включающее в себя монтаж системы освещения и установку системы видеонаблюдения, интегрированной в городскую систему «Безопасный регион».

Особое внимание при реконструкции парка было уделено созданию доступной среды для маломобильных граждан. Открытие обновленного парка «Питомник» запланировано на ближайшее время.