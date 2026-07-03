Новый игровой комплекс для детей открыли в Лобне

2 июля в Лобне на улице Текстильная, 12 состоялось торжественное открытие новой современной детской площадки площадью 450 квадратных метров. Объект возведен в рамках программы Губернатора Московской области Андрея Воробьева и включает горку, качели, карусель, «паутинку» и спортивную зону.

Глава городского округа Анна Кротова совместно с представителями администрации организовала для юных жителей праздничную программу с аниматорами, музыкальным сопровождением, угощением мороженым и салютом из конфетти. Мероприятие собрало множество детей и родителей, которые первыми опробовали новое оборудование.

Следуя сложившейся в Лобне традиции, на площадке размещена наклейка «Одобрено Лобней» — знак качества, который подтверждается детским голосованием и гарантирует безопасность и соответствие запросам юных пользователей.

Анна Кротова отметила, что теперь местной детворе будет где весело и с пользой проводить время. Глава также подчеркнула, что в текущем году в городском округе запланировано строительство и модернизация 45 детских площадок.