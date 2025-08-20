Новый игровой городок обустроят на Спартаковской улице в Химках в августе

Масштабная программа по модернизации зон для отдыха продолжается в городском округе. В рамках этого плана специалисты приступили к ключевому этапу благоустройства на одном из объектов.

На улице Спартаковская у дома № 18 полным ходом идут работы по созданию современной детской площадки. Подрядчики выполнили демонтаж устаревших конструкций и начали сборку и установку нового многофункционального игрового комплекса.

Проект предусматривает зонирование для детей различных возрастных групп. В состав обновленного городка войдут горки, качели и разнообразные игровые модули. Помимо этого, территорию оборудуют скамейками для отдыха, урнами и новым ограждениями.

Особое внимание уделено критериям безопасности. Все устанавливаемые элементы соответствуют строгим нормативам, а для покрытия земли используют специальный материал, поглощающий удар. Это значительно снижает вероятность получения травм при случайном падении ребенка.

Параллельно работы ведутся на улицах Машинцева, Мичурина, Зеленая, Родионова и на Юбилейном проспекте. Всего в текущем году в Химках планируется привести в порядок 18 игровых зон.