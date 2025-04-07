«Новый и удобный механизм». Министр Мурашов рассказал об электронной системе голосования по вопросам ЖКХ в Подмосковье

Собственники квартир в многоквартирных домах Подмосковья могут проводить собрания в электронном виде. На специальных цифровых платформах можно путем голосования выбрать управляющую компанию, принять решение об установке шлагбаума или ремонта. О преимуществах такой системы губернатору Андрею Воробьеву рассказал заместитель председателя правительства — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Владислав Мурашов.

Новые стандарты работы системы ЖКХ активно внедряют в Подмосковье. Услуги становятся более доступными и удобными для жителей, многие из них перешли в электронный вид. Так, в регионе появилась возможность дистанционного голосования собственников. Через специальные онлайн-платформы жители могут выбрать управляющую компанию, принять решение об установке шлагбаума, камер видеонаблюдения и решить другие вопросы.

«Было много разных вызовов, сложностей в части легитимного голосования, оперативной смены управляющей компании в случае, если она имеет замечания жильцов. Все это было сложно реализуемо. Сейчас наша задача — познакомить и вооружить жителей с новым, удобным механизмом голосования», — отметил губернатор.

Такой формат не только удобен, но и безопасен: благодаря прозрачности процесса голоса находятся под защитой, их нельзя будет украсть и сфальсифицировать. Как отметил Владислав Мурашов, многие жители уже перешли на электронное голосование. Такое решение уже приняли жители 1,3 тысячи домов.

Для принятия таких решений в Подмосковье работают две цифровые платформы: система ГИС ЖКХ и мобильное приложение «Госуслуги.дом». По словам губернатора, к концу года на электронное голосование перейдут не менее 50% всего жилого фонда региона.