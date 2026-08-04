Новый храмовый комплекс построят в Ленинском округе

В Ленинском городском округе дали старт подготовке к строительству нового храмового комплекса в жилом комплексе «Зеленые Аллеи» города Видное. Проект Покровского храма и приходского дома получил благословение архиепископа Подольского и Люберецкого Аксия.

1 августа, в день памяти преподобного Серафима Саровского, архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий посетил приход Покровского храма, где прошло рабочее совещание с участием главы Ленинского городского округа Станислава Каторова.

В ходе встречи владыке представили проект будущего храмового комплекса, который будет включать Покровский храм и приходской дом. По итогам совещания было получено благословение на начало строительных работ.

«Строительство храма — важное событие для жителей Ленинского округа. Покровский храм в ЖК „Зеленые Аллеи“ станет не только местом молитвы, но и духовным центром для всего микрорайона. Благодарны владыке Аксию за поддержку этого начинания. Уверен, что храм станет украшением нашего города», — отметил глава Ленинского городского округа Станислав Каторов.

Храмовый комплекс будет состоять из двух основных объектов — храма и приходского дома. На территории планируется разместить трапезную, классы для занятий воскресной школы и проведения мероприятий, а также административные помещения.

Проект уже разработан и направлен на согласование. Начало строительства запланировано на ближайшее время.

Новый храм станет важной частью инфраструктуры развивающегося микрорайона, где проживает много семей с детьми. Он позволит жителям посещать богослужения и участвовать в приходской жизни рядом с домом.

Покровский храм рассчитан на 450 прихожан. Его строительство станет вкладом в развитие духовной и социальной среды Ленинского городского округа, а также в сохранение традиционных ценностей.