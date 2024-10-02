Новый храм построят в Подольске по просьбам жен бойцов СВО

В Подольске, по просьбам жен бойцов, погибших в зоне специальной военной операции, планируется строительство храма вблизи Лемешовского кладбища. Средства на реализацию этого проекта были собраны во время Дня благотворительного труда.

Недавно состоялось выездное совещание, на котором инициативная группа местных жителей совместно с проектировщиками, подрядчиками и представителями администрации округа выбрала подходящую территорию для застройки.

Все этапы строительства и подготовки храма находятся под тщательным контролем подольского благочиния. В настоящее время идет подбор удобного участка земли, после чего будет разработан проект, исходя из его площади.

Ранее на Лемешовском кладбище был открыт монумент «Вечная память всем павшим в боях за Отечество», созданный скульптором Ильей Дюковым. Памятник представляет собой фигуру ангела, возносящего воина в небеса, символизируя скорбь по безвременно ушедшим героям Специальной военной операции.

Инициатива создания памятника принадлежит родителям защитников, погибших в различных военных конфликтах, а также общественности округа. Этот проект стал важным шагом в увековечении памяти героев и поддержке их семей.

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