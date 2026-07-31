Новый хирург Роман Симаков начал принимать пациентов в больнице в Луховицах

Роман Симаков окончил Рязанский государственный медицинский университет имени академика И. П. Павлова по специальности «Лечебное дело», затем прошел интернатуру по хирургии.

За годы практики он регулярно повышал квалификацию, освоив современные направления хирургии, а также прошел профессиональную переподготовку по организации здравоохранения, ультразвуковой диагностике, онкологии и колопроктологии.

До перехода в Луховицкую больницу врач работал в медицинских учреждениях Рязани и Рязанской области, а до июня 2026 года исполнял обязанности заместителя главного врача по хирургической помощи в Чехове.

«Луховицкая больница продолжает целенаправленную работу по повышению качества оказываемой населению медицинской помощи, привлечению новых специалистов, внедрению современных методик и практик. Теперь навыки и знания еще одного врача будут реализовываться в деле сохранения здоровья жителей муниципального округа Луховицы», — отметила и. о. главного врача Луховицкой больницы Наталья Киндякова.