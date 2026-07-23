Новый хирург пополнил штат поликлиники в Павловском Посаде

Врач-хирург Александр Шишкин приступил к работе в поликлинике № 2 Павлово-Посадской больницы. Общий стаж специалиста составляет 38 лет.

Александр Шишкин в 1988 году окончил Самаркандский медицинский институт по специальности «Лечебное дело», прошел интернатуру по хирургии в БСМП Курска. В 1990 году получил специализацию по урологии, а в 1996-м — по проктологии на кафедре госпитальной хирургии в Иркутске.

Врач имеет три действующих сертификата — по хирургии, урологии и проктологии, а в 2007 году получил высшую квалификационную категорию по хирургии. Такой универсальный клинический взгляд особенно ценен в амбулаторной практике.

Александр Шишкин заведовал хирургическим отделением в Ликино-Дулеве, работал в приемном отделении в Рошале. Теперь он будет принимать жителей Павлово-Посадского округа.

Временно исполняющий обязанности главы муниципалитета Сергей Балашов пожелал хирургу успешной работы на новом месте. «Приход Александра Викторовича — это реальное усиление хирургической службы поликлиники № 2. Уверен, пациенты оценят и профессионализм, и внимательное отношение доктора», — сказал Сергей Балашов.