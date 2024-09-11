Новый гостиничный комплекс появится в Дмитрове в 2027 году

Строительство гостинично-развлекательного комплекса продолжается в Дмитрове. Согласно проекту, объект возведут в четвертом квартале 2027 года. Ежегодно в «Дмитров Гольф Резорт» будут отдыхать 350 тысяч человек.
Инспекторы Главгосстройнадзора Московской области провели профилактический визит на стройплощадку, где стартовали работы подготовительного периода.
Ожидается, что реализация проекта позволит создать в округе 356 рабочих мест. Напомним, гостиничный комплекс возводят по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства» при поддержке госкорпорации развития территорий «Туризм.рф».