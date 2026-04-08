Новый ГОСТ не изменил качество хлеба в Клину

С 1 апреля вступили в силу изменения в государственный стандарт на хлеб из пшеничной муки. Они касаются состава, формы, веса, упаковки и сроков годности. Однако на производстве в городе Высоковск эти нововведения не отразились, так как соответствующие стандарты качества здесь всегда были на высоком уровне.

Клинский хлебокомбинат, имеющий более чем 80-летнюю историю, возобновил выпуск изделий по классическим рецептам. Благодаря этому покупатели снова могут насладиться знакомым ароматом выпечки. Вкус остался прежним, изменилась лишь упаковка.

Предприятие в основном автоматизировано и выпускает одну тонну мелкой продукции и четыре тонны батонов белого хлеба в сутки. В перспективе планируют увеличить объем до девяти тонн.

Кроме привычного хлеба и слоек с натуральным джемом, пекари создают новинки: карельский хлеб на заварной основе, батончик «Ламайка», слойка с ветчиной и сыром, сдобный рулет «Маркиза» и слойки с новыми наполнителями — грушей, яблоком и клюквой.

Все изделия изготавливаются без использования консервантов и запрещенных добавок, что гарантирует их безопасность и высокое качество. Часть выпечки поставляется в школы и детские сады.

В команде хлебокомбината около ста человек, но в ближайшее время количество рабочих мест увеличат на двадцать процентов. Также планируется расширение производства и выход в сетевые магазины. Сейчас клинские изделия можно встретить только на полках некоторых точек Клина, Высоковска, Солнечногорска и Тверской области.