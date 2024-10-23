Новый городской парк откроют в Красногорске. На площади почти в четыре гектара разместят пруды, зоны отдыха, детские площадки и велодорожки.

Реализовала проект компания «Сити21». Парк находится возле нового жилого комплекса «Восемь кленов», на территории которого есть детский сад, спортивные и детские площадки и многое другое.

«Во всех своих проектах мы стараемся строить не просто квадратные метры, а действительно комфортную среду для проживания, для наших жителей, поэтому, создавая тот проект, мы задумались о том, чтобы все в нем было продумано до мелочей», — рассказал гендиректор компании Антон Борисенко.