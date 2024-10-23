Новый городской парк откроют в Красногорске

Фото: Телеканал «360»

Новый городской парк откроют в Красногорске. На площади почти в четыре гектара разместят пруды, зоны отдыха, детские площадки и велодорожки.

Реализовала проект компания «Сити21». Парк находится возле нового жилого комплекса «Восемь кленов», на территории которого есть детский сад, спортивные и детские площадки и многое другое.

«Во всех своих проектах мы стараемся строить не просто квадратные метры, а действительно комфортную среду для проживания, для наших жителей, поэтому, создавая тот проект, мы задумались о том, чтобы все в нем было продумано до мелочей», — рассказал гендиректор компании Антон Борисенко.

Фото: Телеканал «360»
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Фото: Телеканал «360»
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Фото: Телеканал «360»
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Место, выбранное для застройки, поистине историческое. В XIX веке оно входило во владения княжеской семьи Юсуповых. В советское время там размещался санаторий. Проект парка создавали вместе с жителями, выбиравшими на конкурсе лучший проект. Пространство разделится на камерную зону с зеленым массивом и более открытую, где выкопали пруды.

«Это зона созерцательная, где можно оценить всю красоту данного места», — добавила директор по продукту Дарья Постникова.

После торжественного открытия, которое состоится в ноябре, парк передадут городу, и он станет доступен для всех желающих.

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