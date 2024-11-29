Пять семей получили ключи от новых квартир на улице Полосухина в Можайске

Первые семьи из аварийного жилого фонда переселились в новые квартиры в недавно построенном доме. В общей сложности ключи получит 61 семья из Можайска, поселков МИЗ и Уваровка и деревни Шохово.

Пятиэтажный многоквартирный дом общей площадью 5909,28 квадратных метров построен в рамках государственной программы при поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Глава городского округа Денис Мордвинцев отметил, что здание соответствует всем современным стандартам. В нем просторные и уютные квартиры, надежные лифты и качественные коммуникации.

Дом полностью готов к заселению. В нем 25 однокомнатных, 23 двухкомнатных и 13 трехкомнатных квартир. Благодаря строительству этого здания из аварийного жилищного фонда переселят 148 человек.

Городской прокурор Александр Неплюев рассказал, что расселение жителей из аварийного фонда находится на особом контроле у прокурора Подмосковья. «Строительство дома проходило под пристальным вниманием городской прокуратуры», — добавил он.

Новоселов также поздравила председатель окружного совета депутатов Лидия Афанасьева.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».