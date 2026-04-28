Новый глубинный насос установили на водозаборном узле №7 в Электростали

Специалисты «Мособлводоканала» провели плановые работы на одном из важнейших объектов в Электростали — водозаборном узле № 7. Он входит в систему, обеспечивающую водой город с населением свыше 140 тысяч человек.

Специалисты заменили глубинный насос — оборудование, от которого напрямую зависит стабильность подачи воды. Именно он поднимает ресурс и обеспечивает его поступление в городскую сеть. От работы механизма зависят давление в системе, объем подачи и бесперебойность водоснабжения.

Конструкция насоса включает электродвигатель, насосный блок и трубопровод, по которому вода поднимается на поверхность. Это ключевой элемент всей системы водозабора, обеспечивающий ее работу в постоянном режиме.

Замена носит профилактический характер и позволяет снизить риск аварийных ситуаций, избежать перебоев с подачей воды и повысить надежность инфраструктуры. Кроме того, обновленное оборудование работает более эффективно и отличается меньшим энергопотреблением. Оно рассчитано на длительную эксплуатацию даже в сложных условиях.

В результате плановых мероприятий система водоснабжения города становится более стабильной, экономичной и технологически современной, что напрямую отражается на качестве коммунальных услуг для жителей.