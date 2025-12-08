Новый глубинный насос установили на артезианской скважине в Дрезне

Специалисты Мособлводоканала завершили установку нового глубинного насоса на артезианской скважине на Южной улице в городе Дрезна Орехово-Зуевского округа. Старое оборудование демонтировали, а на его место поставили современный погружной насос, способный обеспечить необходимое давление и производительность.

Перед вводом в эксплуатацию насос прошел все необходимые тесты. Оборудование играет ключевую роль в стабильном водоснабжении населенных пунктов: оно поднимает воду из глубоких подземных слоев, поддерживает нужное давление в трубопроводах и обеспечивает равномерное распределение воды среди жителей.

Современные насосы отличаются высокой эффективностью и экономичностью, что позволяет снизить затраты на электроэнергию и повысить надежность водоснабжения.