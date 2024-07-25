Главврач Истринской больницы Зайцева провела встречу с жителями округа

Новый главный врач встретилась с жителями городского округа Истра, чтобы ответить на их вопросы. На мероприятии присутствовало более 50 человек.

Совсем недавно на пост главного врача Истринской клинической больницы назначили Анну Зайцеву. На встрече жители задавали самые насущные вопросы, в том числе о нехватке талонов к узким специалистам и обеспечении льготников лекарствами. Главный врач пообещала это решить.

Также затронули и другие проблемы. Анна Зайцева отметила, что существует горячая линия главного врача. По ней можно решить любые вопросы, даже экстренные, поэтому жители могут обращаться через нее. Кроме этого, на встрече поблагодарили за ремонт поликлиники на улице Урицкого.

Такие мероприятия важны не только для представителей сферы медицины, но и для пациентов. Их вопросы были услышаны и приняты в работу сразу на месте.

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